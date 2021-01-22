Массовое отравление произошло в школе Череповца

Пострадали не менее 34 школьников. Трое из них госпитализированы, состояние всех удовлетворительное, передает агентство ТАСС. Причины происшествия пока неизвестны. Вспышка инфекции произошла среду. Тогда 23 ученика разных классов обратились за помощью к медикам. Ранее массовое отравление произошло в школах подмосковного Красноармейска. Пострадали около ста детей.
2021-01-22T20:33:46+03:00
2021-01-22T20:33:46+03:00
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20:33, 22 января 2021
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