Руководство российской социальной сети «ВКонтакте» заблокировало группы, посвященные несогласованным субботним акциям

Это было сделано по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора, сказали агентству РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее Роскомнадзор сообщил, что обнаружил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях. Эти призывы распространялись через сервисы TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Ведомство собирается оштрафовать эти интернет-площадки за нарушение закона, передает агентство.
2021-01-22T20:33:16+03:00
2021-01-22T20:33:16+03:00
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20:33, 22 января 2021
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