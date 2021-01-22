Руководство российской социальной сети «ВКонтакте» заблокировало группы, посвященные несогласованным субботним акциям

Это было сделано по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора, сказали агентству РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее Роскомнадзор сообщил, что обнаружил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях. Эти призывы распространялись через сервисы TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Ведомство собирается оштрафовать эти интернет-площадки за нарушение закона, передает агентство.