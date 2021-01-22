Министры иностранных дел Евросоюза намерены в понедельник обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального

Вопрос поднимет представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сказал источник агентства «Интерфакс». Ранее он потребовал немедленного и безусловного освобождения российского оппозиционного политика. В Брюсселе в то же время отметили, что Евросоюз уже принимал санкции в связи с отравлением Навального в рамках режиме по борьбе с химическим оружием. В свою очередь источник агентства РИА Новости говорит, что пока предложений по новым санкциям не поступало.
2021-01-22T20:32:30+03:00
2021-01-22T20:32:30+03:00
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20:32, 22 января 2021
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