Министры иностранных дел Евросоюза намерены в понедельник обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального

Вопрос поднимет представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сказал источник агентства «Интерфакс». Ранее он потребовал немедленного и безусловного освобождения российского оппозиционного политика. В Брюсселе в то же время отметили, что Евросоюз уже принимал санкции в связи с отравлением Навального в рамках режиме по борьбе с химическим оружием. В свою очередь источник агентства РИА Новости говорит, что пока предложений по новым санкциям не поступало.