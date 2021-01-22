Правительство Японии, как передает Kyodo, рассматривает возможность проведения Олимпиады без зрителей

Правительство Японии, как передает местное агентство Kyodo, рассматривает возможность проведения Олимпиады без зрителей. Власти изучают несколько вариантов на случай, если ситуация с коронавирусом в мире не будет взята под полный контроль к лету. Среди других возможных решений – резкое сокращение числа зрителей. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято к концу весны. Ранее Олимпиаду, которая должна была пройти еще в середине прошлого года, из-за коронавируса перенесли на лето нынешнего.
2021-01-22T20:06:53+03:00
2021-01-22T20:06:53+03:00
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20:06, 22 января 2021
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