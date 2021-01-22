«Радио Свобода» рассматривает вопрос о закрытии своего филиала в Москве

Это связано с принятием поправок в закон об иностранных агентах, пишет газета The New York Times. В редакции уверены, что российское правительство недвусмысленно добивается ухода американского СМИ из России. Российские власти считают «Радио Свобода» иностранным агентом.
2021-01-22T20:06:26+03:00
2021-01-22T20:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 22 января 2021
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