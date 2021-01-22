Американская корпорация Google пригрозила отключить свою поисковую систему в Австралии

Это произойдет, если в этой стране вступит закон, который обязывает сервисы платить изданиям за перепечатку новостей. Корпорация предупредила, что австралийские пользователи столкнутся с ухудшением качества поиска и работы видеосервиса YouTube, передает агентство Reuters. Законопроект, который обязывает интернет-компании платить за новостной контент, правительство страны правительство приняло после просьб местных СМИ. Они обвиняют Google и Facebook в том, что те извлекают прибыль за чужой счет.