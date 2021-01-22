Американская корпорация Google пригрозила отключить свою поисковую систему в Австралии

Это произойдет, если в этой стране вступит закон, который обязывает сервисы платить изданиям за перепечатку новостей. Корпорация предупредила, что австралийские пользователи столкнутся с ухудшением качества поиска и работы видеосервиса YouTube, передает агентство Reuters. Законопроект, который обязывает интернет-компании платить за новостной контент, правительство страны правительство приняло после просьб местных СМИ. Они обвиняют Google и Facebook в том, что те извлекают прибыль за чужой счет.
2021-01-22T20:05:57+03:00
2021-01-22T20:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 22 января 2021
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