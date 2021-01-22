Москва готова начать переговоры по продлению договора СНВ-3, говорят в российском МИДе

В ведомстве приветствовали готовность новой американской администрации продлить действие соглашения, которое было подписано более 10 лет назад. МИД готов связаться с Госдепартаментом США для скорейшего оформления договоренности. Поскольку сейчас его действие истекает в начале февраля. СНВ-3 могут продлить еще на 5 лет. Бывший президент США Дональд Трамп не хотел продлевать договор.