Москва готова начать переговоры по продлению договора СНВ-3, говорят в российском МИДе

В ведомстве приветствовали готовность новой американской администрации продлить действие соглашения, которое было подписано более 10 лет назад. МИД готов связаться с Госдепартаментом США для скорейшего оформления договоренности. Поскольку сейчас его действие истекает в начале февраля. СНВ-3 могут продлить еще на 5 лет. Бывший президент США Дональд Трамп не хотел продлевать договор.
2021-01-22T20:05:42+03:00
2021-01-22T20:05:42+03:00
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20:05, 22 января 2021
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