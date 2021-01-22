Роспотребнадзор ожидает роста заражений коронавирусом в Москве после неразрешенных акций

Подъем заболеваемости может начаться через 10-12 дней после массовых выступлений. Из-за этого, как сказали в столичном управлении ведомства, вновь придется вводить ограничения. В столичном управлении МВД в свою очередь предупредили, что участники неразрешенных акций в субботу будут нести ответственность. Попытки провести несогласованную акцию, а также любые провокационные действия со стороны ее участников руководство полиции расценит как угрозу общественному порядку.