Самолет, который вылетел из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт северной столицы

Причиной стала повышенная вибрация двигателя, рассказал агентству «Интерфакс» источник. По данным интернет-издания «Фонтанка», лайнер авиакомпании «Россия» уже приземлился в Пулково. Для полёта в столицу готовят другой самолёт. На борту находятся 114 пассажиров и шесть членов экипажа.