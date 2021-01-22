Самолет, который вылетел из Санкт-Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт северной столицы

Причиной стала повышенная вибрация двигателя, рассказал агентству «Интерфакс» источник. По данным интернет-издания «Фонтанка», лайнер авиакомпании «Россия» уже приземлился в Пулково. Для полёта в столицу готовят другой самолёт. На борту находятся 114 пассажиров и шесть членов экипажа.
2021-01-22T20:04:00+03:00
2021-01-22T20:04:00+03:00
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20:04, 22 января 2021
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