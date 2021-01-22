Кипр с 1 марта откроет границы для российских туристов

Им не потребуется проходить карантин, если тест на коронавирус по прибытии окажется отрицательным. Об этом пишет местная газета Cyprus Mail. Также будет упрощен въезд для туристов еще из 55 стран, заверяют власти. В том числе Евросоюза, Великобритании, Украины, Белоруссии. В новом году власти острова хотят предложить гостям не только на пляжный отдых, но и поездки в горы, посещение природных маршрутов, дегустацию вин.
2021-01-22T19:34:33+03:00
2021-01-22T19:34:33+03:00
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19:34, 22 января 2021
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