Сенат США планирует в понедельник получить документы об импичменте ушедшего президента Дональда Трампа

Палата, по словам лидера демократического большинства Чака Шумера, проведет полноценный и справедливый процесс. Сенаторы должны будут решить, согласны ли они с обвинением Трампа в подстрекательстве к мятежу. Ранее импичмент поддержала Палата представителей. Конгрессмены во второй раз выдвинули обвинения в отношении Трампа после того, как его сторонники напали на здание законодательного органа. В случае решения об импичменте бывшему президенту будет запрещено вновь баллотироваться на этот пост.
2021-01-22T19:34:16+03:00
2021-01-22T19:34:16+03:00
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19:34, 22 января 2021
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