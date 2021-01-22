Сенат США планирует в понедельник получить документы об импичменте ушедшего президента Дональда Трампа

Палата, по словам лидера демократического большинства Чака Шумера, проведет полноценный и справедливый процесс. Сенаторы должны будут решить, согласны ли они с обвинением Трампа в подстрекательстве к мятежу. Ранее импичмент поддержала Палата представителей. Конгрессмены во второй раз выдвинули обвинения в отношении Трампа после того, как его сторонники напали на здание законодательного органа. В случае решения об импичменте бывшему президенту будет запрещено вновь баллотироваться на этот пост.