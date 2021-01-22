Алексею Навальному в СИЗО «Матросская тишина» передали письма и разрешили позвонить семье, говорят его представители

Эту информацию интернет-изданию «МБХ медиа» подтвердил адвокат политика Вадим Кобзев. Ранее он написал в своем твиттере, что защите запретили проносить распечатки новостей о Навальном. В других следственных изоляторах Москвы, по словам адвоката, такого запрета нет — можно проносить какие угодно документы, в том числе газеты и журналы.

