Компания, обустроившая вертолетную площадку во дворце, который связывают с Путиным, назвала его резиденцией президента

Такая информация некоторое время была опубликована на сайте компании «Аэрокомплекс».

На главной странице организации указывается, что сотрудники «Аэрокомплекса» устанавливали оборудование на вертолетных площадках резиденций президента. В их числе указываются «Бочаров ручей» и «Ново-Огарево», а также «Прасковеевка» — так называется и ближайшая деревня к предполагаемому «дворцу Путина», пишет интернет-издание «Открытые медиа».

После того, как на это обратили внимание различные издания, с сайта «Аэрокомплекса» информация о резиденции «Прасковеевка» исчезла. Однако копия страницы сохранилась в веб-архиве. Гендиректор компании, в свою очередь, лишь сказал, что «вся информация есть на сайте». Других его комментариев не приводится.

В Кремле, в свою очередь, в очередной раз утверждают, что дворец под Геленджиком не имеет никакого отношения к президенту.

Ранее соратники политика Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждается, что Путину принадлежит дворец площадью почти 18 тысяч кв.м., а стоимость его оценивается в 100 млрд рублей.