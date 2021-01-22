Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны

Для кандидатов на пост гражданского руководителя Пентагона, которые ушли в отставку менее семи лет назад, требуется специальное разрешение конгресса. Остин ушел в отставку в 2016 году. Накануне его кандидатуру поддержал профильный комитет сената. В прошлом Остин играл ключевую роль в разработке стратегии США по борьбе с террористами в Сирии и Ираке. Остин стал первым афроамериканцем на посту министра обороны США.
2021-01-22T19:04:59+03:00
2021-01-22T19:04:59+03:00
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19:04, 22 января 2021
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
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