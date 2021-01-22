Адвокатам Алексея Навального, по словам его защитников, запретили рассказывать подзащитному новости о нем самом

Об этом в своем твиттере написал адвокат Вадим Кобзев. В СИЗО «Матросская тишина», где общение защиты с арестованным происходит через стекло и трубку, запретили проносить с собой распечатанные новости, добавил Кобзев. Ранее ряд журналистов, а также родственники Навального жаловались на то, что в СИЗО к нему не проходят письма.