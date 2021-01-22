Z Архив новостей новости
5 5 6 599
19:03, 22 января 2021

Адвокатам Алексея Навального, по словам его защитников, запретили рассказывать подзащитному новости о нем самом

Об этом в своем твиттере написал адвокат Вадим Кобзев. В СИЗО «Матросская тишина», где общение защиты с арестованным происходит через стекло и трубку, запретили проносить с собой распечатанные новости, добавил Кобзев. Ранее ряд журналистов, а также родственники Навального жаловались на то, что в СИЗО к нему не проходят письма.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 199 6 7507 18.01
Новости

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер впервые публично раскритиковал политику Кремля В интервью Der Spiegel он признал, что ряд действий российского руководства, в т.ч. аннексия Крыма, нарушают международные правовые нормы…

5 170 6 154533
Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 335 6 35404 18.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 164 6 18539 16.01
Новости

Соратники Алексея Навального выпустили двухчасовой фильм, посвященный президенту России В нем говорится о дворце на Черном море, который предположительно принадлежит Владимиру Путину…

5 64 6 66767
Блоги

Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Использование детей в своих политических целях — демонстрация слабости Говорите с детьми, расскажите, что они смогут отстаивать свои права, когда станут старше и действительно смогут понять сущность и подоплеку тех или иных движений. И это будет осознанный выбор…

5 89 6 10956 21.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Хотят повторить то, что они сделали в несчастной Украине Идеально для организаторов чтобы полиция пролила кровь кого то из студентов или школьников. А потом возникала молодежная поколенческая солидарность против полиции и развивалась спираль насилия…

5 196 6 24185 21.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Зона военно-политических действий. К чему готовится Вашингтон 20 января Мятеж 6 января шокировал только вменяемых и честных людей. Но за последние четыре года Трамп и его пособники в Конгрессе и партии последовательно взращивали невменяемых и нечестных людей, озлобляя их ненавистью…

5 191 6 25963 18.01
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Не хватает у нас мыслящих и независимых Расследование Навального не доказывает ни что его хотели убить, ни что он — единственная такая цель, ни что решение принималось в Кремле. Оно доказывает единственно очевидное — что Навального отравили, и сделали это люди, связанные с ФСБ…

5 213 6 29801 15:10
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Планы дальнейшего развития В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира…

5 36 6 5189 18.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Преемственность будет высокой Уже не надеемся на здравый смысл, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление договора…

5 47 6 7208 20.01
Голосование
Как бы вы отнеслись к тому, что ваш несовершеннолетний ребенок собрался на несанкционированную акцию?
5 79 6 12144 21.01
Блоги

Михаил Таратута журналист

Это случилось в Америке Сегодня в среде либеральной публики – а это большая часть образованного класса Америки – быть белым считается как бы немного неприличным…

5 101 6 15899 19.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Отблагодарили за «умное голосование» Уйдя от мрака «Единой России», страна приблизилась к свету. Спасибо вам, умники и умницы. Голосуйте за них дальше…

5 92 6 14412 19.01
Интервью Разворот (утренний)

Сергей Миронов гость: Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе

А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…

5 179 6 28800 21.01
#слушать 12:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

Савеловский суд Москвы арестовал на 9 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш Она признана виновной в призывах выйти на несанкционированный митинг…

5 99 6 16024

Популярное за неделю

Новости

Фильм-расследование о Владимире Путине опубликовали сегодня соратники Алексея Навального Сам политик сейчас находится в СИЗО, его арестовали на 30 суток, однако, как говорят авторы фильма, он успел перед возвращением из Германии снять несколько видеороликов…

5 118 6 364952
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Операция отсечения адвоката, видимо, готовилась заранее. И можно говорить о том, что разворот самолета тоже готовился заранее, потому что руководители или представители ФСИН тоже находились именно в «Шереметьево»...

5 107 6 106835 17.01
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 52 6 14648 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 310 6 526142 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 413 6 158080 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8956116
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4778865

Сегодня в эфире