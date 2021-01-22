Белоруссию лишили права на проведение чемпионата мира по современному пятиборью

Международный союз современного пятиборья связал свое решение с нестабильной ситуацией в республике. Там также опасались, что от поездки в Минск откажутся некоторые страны. А это скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации. Соревнования должны были пройти в июне. Где теперь планируется их проведение, пока не уточняется. Ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею.