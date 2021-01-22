Мещанский суд Москвы отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Ранее с таким ходатайством выступила защита американского инвестора. Суд назначил слушания по этому делу на 2 февраля. Калви и еще несколько человек обвиняют в растрате. Сами они вины не признают. По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом в банке «Восточный».
2021-01-22T18:35:27+03:00
2021-01-22T18:35:27+03:00
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18:35, 22 января 2021
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