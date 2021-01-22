Мещанский суд Москвы отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Ранее с таким ходатайством выступила защита американского инвестора. Суд назначил слушания по этому делу на 2 февраля. Калви и еще несколько человек обвиняют в растрате. Сами они вины не признают. По мнению Калви, уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом в банке «Восточный».