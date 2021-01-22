Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на 250 тыс. рублей

Симоновский суд Москвы признал ее виновной в нарушении правил организации или проведения митинга. Ранее полицейские задержали Соболь из-за призывов выйти на несанкционированную акцию.

Также на 9 суток была арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, еще один соратник оппозиционного политика, юрист Владлен Лось, арестован на трое суток. В преддверии неразрешенных акций протеста в поддержку Навального, как подсчитало интернет-издание «Медуза», задержания проходят по меньшей мере в 20 российских городах.