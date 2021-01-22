Вместо Белоруссии чемпионат мира по хоккею может пройти в Словакии

Турнир должен состояться в этом году.

Словацкий союз хоккея сегодня объявил, что приступил к переговорам с Международной федерацией хоккея. Речь идет о проведении матчей в Братиславе в рамках чемпионата мира, которые изначально были запланированы в Минске. Но в понедельник совет международной федерации решил, что Белоруссия не будет принимать мировое первенство. К этому призывали многие европейские политики из-за подавления акций протеста в республике после президентских выборов, результаты которых Евросоюз не стал признавать.



Чемпионат мира по хоккею также должна принять Латвия. При этом в Словакии турнир проходил сравнительно недавно – в мае 2019 года.



По данным сайта Sports.ru, сейчас рассматриваются три варианта: провести все матчи только в Латвии, разделить их между Латвией и Данией или Латвией и Словакией.

Тем временем, Белоруссия лишилась права провести еще одно спортивное мероприятие – это чемпионат мира по современному пятиборью, сообщили в международном союзе этого вида спорта.