Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник»

Как заявил официальный представитель исполнительного органа ЕС, страна-член Евросоюза может заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют соглашения с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации. Это ее дело, как она будет сертифицировать эту вакцину в своей стране, — добавил он.

Ранее Москва и Будапешт подписали контракт на приобретение двух миллионов доз российского препарата. Таким образом, Венгрия стала первой страной ЕС, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса. Об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Отмечается, что первые поставки вакцины в Венгрию ожидаются уже в феврале. Всего, благодаря этой поставке, в Венгрии планируется вакцинировать миллион человек.

Напомним, в России пока нет точной статистики вакцинированных, но даже по официальной оценке, которую многие журналисты называют завышенной, пока вакцинированы не более миллиона.