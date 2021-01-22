Президент Владимир Путин хочет отменить ограничения по возрасту для чиновников, которых он назначает сам

Законопроект уже внесен в Госдуму.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе сейчас составляет 65 лет. Для высших руководителей планка поднята до 70 лет. Но для тех, кого назначает на должность сам президент, и это не предел – возрастные ограничения, согласно законопроекту, внесенному Владимиром Путиным, не будут на них распространяться. Как говорится в пояснительной записке, в отдельных случаях возникает необходимость продления срока службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям. Речь идет об исключительных ситуациях, решать в каждом случае будут в индивидуальном порядке.

Напомним, что самому Путину уже 68 лет. По действующему законодательству президент России назначает премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, глав ФСБ, СК, Генпрокуратуры, региональных прокуроров, полпредов в федеральных округах и ряд других высших чиновников. Законы, определяющие предельный возраст пребывания на госслужбе в России не раз менялись, в том числе в сторону снижения. Так, например, в 2010 году на тот момент президент страны Дмитрий Медведев опустил планку с 65 до 60 лет. Эксперты тогда отмечали, что целью инициативы может быть омоложение кадров.

Для некоторых категорий госслужащих ограничение в 70 лет уже снято. Например, в 2019 году благодаря отдельной поправке на своем посту остался ректор МГУ Виктор Садовничий – ему 81 год.