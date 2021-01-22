Дело Ивана Сафронова вызвало отклик только у некоторых парламентариев

Большинство депутатов Госдумы отказались отвечать на официальные обращения инициативной группы в поддержку Ивана Сафронова. Адресные письма были направлены всем членам нижней палаты парламента 26 октября 2020 года,-пишут «Ведомости». Из 450 депутатов Госдумы , по подсчётам «Ведомостей»,за прошедшие три месяца подготовить ответ смогли лишь 53 члена нижней палаты.
2021-01-22T18:26:31+03:00
2021-01-22T18:26:31+03:00
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18:26, 22 января 2021
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