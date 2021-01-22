Роскомнадзор грозит штрафом изданию «Медиазона» за статью, которую она удалила по его же требованию

Речь в публикации шла о ситуации с коронавирусом в российских тюрьмах, — рассказал нам главный редактор издания Сергей Смирнов. Сергей Смирнов сообщил, что статья написана по данным из открытых источников, а теперь ему грозит штраф в 200 тысяч рублей.
2021-01-22T18:24:42+03:00
2021-01-22T18:24:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:24, 22 января 2021
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