Роскомнадзор грозит штрафом изданию «Медиазона» за статью, которую она удалила по его же требованию

Речь в публикации шла о ситуации с коронавирусом в российских тюрьмах, — рассказал нам главный редактор издания Сергей Смирнов. Сергей Смирнов сообщил, что статья написана по данным из открытых источников, а теперь ему грозит штраф в 200 тысяч рублей.