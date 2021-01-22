Глава Евросовета от имени ЕС в телефонном разговоре с Путиным призвал немедленно освободить Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель от имени ЕС в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал немедленно освободить Алексея Навального и начать расследование его отравления в России. Сегодня же стало известно, что главы МИД Евросоюза обсудят возможные действия из-за ситуации с Навальным уже в понедельник.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал ужесточения санкций в отношении России в целом, а также российских пропагандистов, олигархов и членов их семей, всех лиц и организаций, которые, по мнению авторов резолюции, причастны к аресту Алексея Навального.

В то же время, российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы удалось добиться того, чтобы дебаты задержания Алексея Навального были переведены из категории «срочных» в категорию «текущих», и по их итогам не будет принято никаких резолюций. Об этом в фейсбуке сообщил глава делегации в ПАСЕ, вице-спикер думы Петр Толстой.

Агентство Bloomberg сообщает о планах Кремля дать Алексею Навальному срок в 13,5 лет. Ссылаясь на два неназванных источника, близких к администрации президента, агентство отмечает, что речь идет о 3,5 годах по делу «Ив Роше», а затем еще дополнительных 10 по другому делу. При этом Bloomberg не уточняет, о каком деле может идти речь.