Уголовное дело возбудили из-за призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованной акции 23 января

В Следственном комитете сказали, что расследование ведется по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий. По словам представителя ведомства, сторонники Алексея Навального размещают публикации в Интернете социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают к участию в несогласованных акциях как в Москве, так и в других городах России. В Генпрокуратуре ранее предупредили, что действия участников завтрашних акций могут квалифицировать по статье о массовых беспорядках. Свою проверку в отношении руководителей штабов Навального проводит МВД.

Власти заявляют о незаконности акций и призывают не ходить на них. Особое внимание обращается на возможное участие несовершеннолетних. Сторонников Навального задерживают и арестовывают по всей стране – в 20 с лишним регионах.

В настоящий момент известно о трех решениях столичных судов. Так, на 9 суток арестовали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Ее признали виновной в нарушении правил проведения акций. Ночь Ярмыш провела в отделении полиции. Другую соратницу оппозиционера Любовь Соболь суд оштрафовал на 250 тысяч рублей. Квалификация схожая – только обвинили Соболь в повторном нарушении правил организации митингов. Ее адвокат Владимир Воронин в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что на Соболь составляют протоколы, чтобы потом возбудить уже уголовное дело по так называемой «дадинской» статье.

В свою очередь, Георгия Албурова, задержанного накануне на Ленинградском вокзале, арестовали на 10 суток. Судья сочла призывом на несогласованный митинг ссылку на видеообращение Алексея Навального в твиттере. Наконец, еще один административный процесс в эти минуты проходит против юриста Владлена Лося. Ему вменяют неповиновение полиции. При этом Лосю, который является гражданином Белоруссии, накануне выдали предписание покинуть Россию до 25 января. Въезд в страну ему будет запрещен почти до конца 2023 года.

Ранее сразу несколько федеральных ведомств призывало воздержаться от участия в несогласованных акциях в поддержку Навального в субботу. Кроме того, власти предупреждали об ответственности за размещение призывов в социальных сетях – в том числе не исключали штрафы и против самих компаний. Сегодня же официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов заявил, что действия участников несогласованных акций могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

Сам Навальный продолжает находиться в СИЗО. Его адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика начались проблемы со зрением, хотя его общее самочувствие она оценила как «нормальное».

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки вовлечения подростков в несогласованную акцию в столице 23 января и призвал не поддаваться на них. Собянин призвал соблюдать ограничения, которые введены в городе из-за коронавируса, так как это важно для сохранения здоровья и жизни москвичей.

Член СПЧ, писатель и историк Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» обратился с призывом к силовикам с просьбой помнить о правах людей, которые выходят на улицу.

Петербургские студенты и школьники, их родители, а также оппозиционеры и активисты получают предупреждения об опасности участия в несогласованных акциях. Заботу проявляют органы власти и руководства учебных заведений.

Администрации петербургских учебных заведений предупредили, что будут отчислять студентов, которых привлекут к ответственности на несогласованных митингах. Такое сообщение в виртуальной приёмной Петербургского госуниверситета разместила проректор Марина Лаврикова. Разъяснение опубликовали и в официальных группах Университета телекоммуникаций имени Бонча-Бруевича, а также Университета технологий управления и экономики. А в гидрометеорологическом университете сотрудники прошли по комнатам общежития, чтобы лично предупредить об отчислении за участие в акциях.

В заботе о молодёжи не отстают и учреждения среднего профессионального образования, в частности, колледж водных ресурсов и лицей сервиса. Родителей школьников на страницах и форумах в соцсетях попросили контролировать детей в эту субботу. Листовки с напоминанием о пагубных последствиях участия в митингах получили даже папы и мамы воспитанников некоторых детских садов.

Наконец, с тем же самым к петербуржцам обратилась прокуратура. Некоторых горожан полицейские решили предупредить лично. Сотрудники полиции пытались вручить предостережение о недопустимости нарушений закона корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю и юристке «Апологии протеста» Варваре Михайловой, однако они не открыли дверь. Не застали дома и главу Петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову. Ей также хотели вручить предостережение.

Сотрудники аппарата уполномоченного по защите прав человека завтра выйдут на улицы Петербурга. Они будут следить за тем, чтобы силовики не допускали нарушений.

В Екатеринбурге в поддержку Алексея Навального в субботу пройдет несанкционированное шествие.

Пожалуй, в Екатеринбурге сегодня обычная пятница. В городе вечером были 10-балльные пробки. Главная тема для разговоров – по-прежнему сильнейший снегопад и его последствия. Впрочем, о субботнем шествии говорят тоже много, но, в основном, активисты, журналисты и родители. Последние в подверглись массовой рассылке в своих чатах от руководства колледжей, школ и даже детсадов с призывом проконтролировать своих детей и не допустить их выхода на улицу. В школах срочно организуют онлайн-мероприятия для детей с контролем присутствия – от обычных уроков и классных часов до игр ЧГК. Сами ученики активно обсуждают происходящее в соцсетях, а некоторые даже умудряются размещать фотографии Навального прямо на школьных досках объявлений. Полиция предупредила горожан о недопустимости участия в несанкционированном шествии. Активистам местного штаба Навального полицейские вручили предостережения, но пока не задержали.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и член президентского СПЧ Татьяна Мерзлякова выразила надежду на то, что силовики будут вести себя корректно и массовых задержаний не будет.

В Оренбургской области министерство образования просит родителей объяснить детям, что участие в несогласованном митинге небезопасно. Ролики с призывом не ходить на несогласованную акцию также активно распространяются среди студентов.

Одной из первых на возможные несогласованные акции отреагировала оренбургская госавтоинспекция. Накануне у себя в телеграмм-канале они разместили ролик, в которым участников несанкционированных протестов называют «пушечным мясом». Этот же ролик руководство Оренбургского педагогического университета попросило старост распространить по всем студентам. Учащимся медицинского колледжа Оренбурга посоветовали обходить несогласованную акцию. А в ряде колледжей города Орска провели разъяснительные беседы со студентами по поводу недопустимости участия в несогласованных акциях. В Орском машиностроительном техникуме передвинули время занятий, чтобы днем провести санитарную обработку, при этом студенты говорят, что раньше подобных обработок во время занятий не проводилось.

Обращение к родителям школьников в социальных сетях опубликовало министерство образования Оренбургской области. В нем говорится, что детей через соцсети призывают выйти на несогласованный митинг. Якобы им рекомендуют сказать родителям, что они идут за хлебом, не брать с собой паспорт и блокировать телефоны. В министерстве считают, что таким образом недобросовестные пользователи «в погоне за медийной популярностью ставят детей под удар».

Областное управление МВД, как и в других регионах, вышло с предупреждением о том, что готовы немедленно пресекать провокации и несогласованные акции.

Сторонников Навального в Оренбурге в эти дни не задерживали. Региональный штаб политика еще летом прекратил свою работу.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха Москвы» сказал, что Кремль внезапно понял, что упустил идеологическое воспитание детей и молодежи. Власть очень испугана процессами, которые идут сейчас среди молодежи, добавил Орешкин.

Родители все чаще отмечают заинтересованность своих детей в походе на несанкционированный митинг, который пройдет завтра в столице. Один из слушателей рассказал в эфире «Эха Москвы», что намерен взять с собой на акцию девятилетнего сына. Он также рассказал, что в школах учителя просят родителей провести разъяснительные беседы с детьми, поскольку те не учатся в ожидании акции протеста. Слушатель также отметил, что не сомневается в том, что завтра полиция будет действовать жестко.

Слушательница «Эха Москвы» рассказала, что в одной из столичных школ с детьми младшего школьного возраста учителя проводят профилактические беседы, в которых указывают на недопустимость посещения несанкционированных митингов. По её словам, при этом большое внимание уделяется необходимости поддерживать только политику президента России. Слушательница при этом заметила, что не считает необходимым запрет на публикацию в социальных сетях информации о предстоящих митингах, поскольку дети имеют право знать, что происходит в стране. По словам слушательницы, важно, чтобы родители при том не оставались в стороне и объясняли детям ситуацию.

Роскомнадзор отмечает, что социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в массовых акциях. Об этом говорится в заявлении ведомства. По его данным, к сегодняшнему утру соцсеть TikTok удалила 38% подобной информации от общего объема выявленной. Соцсеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube – по 50%. Отстает Инстаграм, который, по сведениям Роскомнадзора, удалил всего лишь 17% противоправного контента. Впрочем, интернет-издание «Открытые медиа» отмечает, что популярность сообщений в соцсети TikTok о несогласованных митингах 23 января за сутки выросла более чем в полтора раза.

Сам Алексей Навальный передал через своего адвоката обращение из СИЗО. Оно размещено в его аккаунте в Инстаграме. Среди прочего, политик отметил, что он не собирается кончать жизнь самоубийством, его психоэмоциональное состояние совершенно стабильное.