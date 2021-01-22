«Медуза»: Руководство МВД распорядилось, чтобы завтра сотрудники ведомства находились на рабочих местах

Руководство МВД, как пишет интернет-издание «Медуза», распорядилось, чтобы завтра сотрудники ведомства находились на рабочих местах. По словам двух источников издания, сбор объявлен под предлогом уборки помещений. При этом один из собеседников издания утверждает, что с практикой уборки рабочих мест по субботам в МВД он сталкивается впервые, и предположил, что это неофициальная мобилизация в связи с несогласованными акциями в поддержку Алексея Навального.

Еще два источника усомнились в такой версии. По словам одного из них, в профильных подразделениях центрального аппарата МВД «обычное усиление», которое касается только мужчин. С 21 января в Москве и других городах России массово задерживают соратников оппозиционного политика в преддверии несогласованной акции в его поддержку.