Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства ищет тех, кто стоит за призывами к участию акциях

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства начала работу по поиску тех, кто стоит за призывами к участию в несогласованных субботних акциях. Там также сказали агентству ТАСС, что могут пригласить руководство российских представительств интернет-сервисов и обсудить, как не допустить распространения таких призывов впредь.
2021-01-22T17:36:04+03:00
2021-01-22T17:36:04+03:00
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17:36, 22 января 2021
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