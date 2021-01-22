Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства ищет тех, кто стоит за призывами к участию акциях

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства начала работу по поиску тех, кто стоит за призывами к участию в несогласованных субботних акциях. Там также сказали агентству ТАСС, что могут пригласить руководство российских представительств интернет-сервисов и обсудить, как не допустить распространения таких призывов впредь.