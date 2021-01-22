Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководителям интернет-компаний

Это связано с новыми случаями распространения призывов к участию в неразрешенных массовых акциях 23 января, сказали в ведомстве. Предостережение вынесли, чтобы не допустить экстремистских проявлений и массовых беспорядков, подчеркнул представитель прокуратуры.

