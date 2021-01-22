Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в несогласованной акции в субботу

Городской руководитель сказал, что проведение подобного мероприятия будет незаконным. Собянин назвал циничными попытки массового вовлечения в протест несовершеннолетних. Сотрудники МВД, по его словам, обеспечат в этот день соблюдение закона. Мэр подчеркнул, что для сохранения здоровья и жизни москвичей следует соблюдать ограничения, которые введены в городе. В частности, еще с прошлого года в Москве из-за коронавируса не разрешены массовые мероприятия.
2021-01-22T17:33:56+03:00
2021-01-22T17:33:56+03:00
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17:33, 22 января 2021
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