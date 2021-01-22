Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на 20 км на седьмом этапе Кубка мира

Он проходит в итальянском Антхольце. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд, третьим — француз Кентен Фийон-Майе. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля прошлого года. Тогда Логинов завоевал в Антхольце золотую и бронзовую медали.