Венгрия купит два миллиона доз российской вакцины «Спутник V», сообщил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. В первый месяц венгерская сторона планирует получить 300 тысяч доз, во второй — полмиллиона, и в третий — 200 тысяч.
2021-01-22T17:06:33+03:00
2021-01-22T17:06:33+03:00
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17:06, 22 января 2021
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