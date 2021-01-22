Венгрия купит два миллиона доз российской вакцины «Спутник V», сообщил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. В первый месяц венгерская сторона планирует получить 300 тысяч доз, во второй — полмиллиона, и в третий — 200 тысяч.