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17:04, 22 января 2021

Депутат Госдумы Ваха Агаев, умерший от коронавируса, проголосовал за восемь законопроектов в день своей смерти

Депутат Госдумы Ваха Агаев, умерший от коронавируса, проголосовал за восемь законопроектов в день своей смерти, следует из данных парламента. При этом ранее сообщалось, что Агаев перед кончиной находился в коме.

Вахи Агаева, депутата от фракции КПРФ, не стало 23 сентября прошлого года. Интернет-издание «Открытые медиа» пишут, что в системе анализа результатов голосований в Госдуме его голоса учтены не только за этот день, но и за предыдущий, а также за 15 и 16 сентября. Вместе с тем, газета «Ведомости» со ссылкой на представителя коммунистов писала, что Агаев находился в коме несколько дней. Зампред думской фракции Николай Коломейцев предположил, что за умершего депутата могли проголосовать его коллеги, занимавшие соседние места. Однако по действующему законодательству парламентарии не могут голосовать друг за друга, а также удаленно.

Аналогичная ситуация, как отмечается, произошла и с голосами другого депутата от КПРФ Валентина Шурчанова. Он скончался от коронавируса в середине декабря. При этом в системе анализов результатов голосований его позиция по законопроектам была учтена в ходе нескольких заседаний, прошедших в последние дни перед смертью Шурчанова. Хотя лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что его коллега «тяжело болел» на протяжении трех недель.

В руководстве Госдумы факты голосования депутатов, находившихся перед смертью в больнице, пока не комментируют.



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