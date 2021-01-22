Социальные сети, как говорят в Роскомнадзоре, начали удалять призывы к участию в несогласованных акциях

Больше всего – почти половину из обнаруженных – удалили «Вконтакте» и Youtube. Около 38% — TikTok, подсчитали в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданным требования Роскомнадзора. Комментируя предупреждения администраций вузов в адрес своих студентов, Песков сказал, что учебные заведения имеют право оценивать это согласно своей внутренней политики.
2021-01-22T17:03:27+03:00
2021-01-22T17:03:27+03:00
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17:03, 22 января 2021
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