Социальные сети, как говорят в Роскомнадзоре, начали удалять призывы к участию в несогласованных акциях

Больше всего – почти половину из обнаруженных – удалили «Вконтакте» и Youtube. Около 38% — TikTok, подсчитали в ведомстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданным требования Роскомнадзора. Комментируя предупреждения администраций вузов в адрес своих студентов, Песков сказал, что учебные заведения имеют право оценивать это согласно своей внутренней политики.