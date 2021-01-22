Международная федерация хоккея ведет со Словакией переговоры о возможном проведении в этой стране матчей ЧМ

Международная федерация хоккея ведет со Словакией переговоры о возможном проведении в этой стране матчей чемпионата мира. Часть встреч может состояться в Братиславе, сказал источник агентства ТАСС. В начале недели руководство организации отобрало у Белоруссии права проведения первенства. В хоккейной федерации объяснили это вопросами безопасности из-за ситуации в республики.