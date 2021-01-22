Пожар произошел на территории церкви в Санкт-Петербурге, в которой служил депутат Виталий Милонов

Как рассказали в городском управлении МЧС, выгорела деревянная пристройка храма святителя Петра на юго-западе города. Там располагались пекарня и резервуар со святой водой, рассказали интернет-изданию «Фонтанка» очевидцы. Причины возгорания неизвестны. В этой церкви Милонов служил алтарником 8 лет назад в окно храма неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.
2021-01-22T16:36:22+03:00
2021-01-22T16:36:22+03:00
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16:36, 22 января 2021
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