Пожар произошел на территории церкви в Санкт-Петербурге, в которой служил депутат Виталий Милонов

Как рассказали в городском управлении МЧС, выгорела деревянная пристройка храма святителя Петра на юго-западе города. Там располагались пекарня и резервуар со святой водой, рассказали интернет-изданию «Фонтанка» очевидцы. Причины возгорания неизвестны. В этой церкви Милонов служил алтарником 8 лет назад в окно храма неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.