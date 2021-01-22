Депутат Госдумы, который скончался от коронавируса, в день своей смерти проголосовал за 8 законопроектов, пишет интернет-издание «Открыте медиа». В то же время член фракции КПРФ Ваха Агаев перед смертью находился в больнице в коме, писала газета «Ведомости со ссылкой на представителей фракции.

В КПРФ предположили, что за парламентария могли проголосовать его коллеги. Однако в регламенте Госдумы прописано, что депутаты не имеют права голосовать вместо других парламентариев или удаленно.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин говорил, что коронавирусом переболела примерно треть думского состава.