Курс доллара на Московской бирже впервые с 5 января поднялся выше 75 руб

Евро торгуется выше 91 руб. Российская валюта, как говорят опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты, активно снижается из-за ситуации на мировых рынках. Первую очередь дешевеющей нефти. Цены на энергоноситель падают, поскольку инвесторы сомневаются в перспективах быстрого восстановления экономика из-за пандемии коронавируса.