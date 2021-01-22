Курс доллара на Московской бирже впервые с 5 января поднялся выше 75 руб

Евро торгуется выше 91 руб. Российская валюта, как говорят опрошенные агентством «Интерфакс» эксперты, активно снижается из-за ситуации на мировых рынках. Первую очередь дешевеющей нефти. Цены на энергоноситель падают, поскольку инвесторы сомневаются в перспективах быстрого восстановления экономика из-за пандемии коронавируса.
2021-01-22T16:35:22+03:00
2021-01-22T16:35:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 22 января 2021
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А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
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