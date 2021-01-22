Роскомнадзор утверждает, что социальные сети удалили до 50% призывов к участию в несогласованных акциях

По данным ведомства, сервис TikTok удалил 38% информации, которую чиновники считают вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия. Видесервис YouTube прекратил распространение почти призывов к подросткам, которые обнаружил Роскомнадзор. Еще в среду ведомство потребовало от интернет-ресурсов удалять призывы к участию в неразрешенных акциях.