Полиция задерживает активистов и сторонников Алексея Навального в преддверии акций в поддержку политика

Власти напоминают, что эти выступления не согласованы. Как подсчитало интернет-издание «Медуза», задержаны сторонники оппозиции в 15 городах. В том числе несколько человек в Москве. В частности, на 9 суток по решению суда арестована пресс-секретарь Навального Киря Ярмыш.
2021-01-22T16:33:46+03:00
2021-01-22T16:33:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2778174-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 22 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
А.Нарышкин: Для вас нормально, что Прилепин вместе с вами в партии?
С.Миронов: Абсолютно нормально. Более того, я считаю, что в этом плане он молодец.
А.Нарышкин: В плане в каком – что он поехал воевать в Донбасс?
С.Миронов: В плане том, что он с оружием в руках помогал нашим братьям в Донбассе…