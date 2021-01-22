Полиция задерживает активистов и сторонников Алексея Навального в преддверии акций в поддержку политика

Власти напоминают, что эти выступления не согласованы. Как подсчитало интернет-издание «Медуза», задержаны сторонники оппозиции в 15 городах. В том числе несколько человек в Москве. В частности, на 9 суток по решению суда арестована пресс-секретарь Навального Киря Ярмыш.