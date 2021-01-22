Соединенные Штаты Америки намерены продлить договор СНВ-3

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки: «Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты намерены добиваться пятилетнего продления нового СНВ, если это позволит договор. Президент давно ясно дал понять, что новый договор СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Это расширение имеет еще больше смысла, когда отношения с Россией являются враждебными, как в настоящее время. Новый СНВ — единственный оставшийся договор, ограничивающий российские ядерные силы, и якорь стратегической стабильности между нашими двумя странами».

В свою очередь глава международного комитета Совета Федераций Константин Косачев отметил, что Россия и США могут успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений еще до истечения срока его действия.

Россия готова незамедлительно вступить в контакт с США по линии внешнеполитических ведомств для скорейшего оформления договорённости по продлению ДСНВ на 5 лет. Это сообщает МИД РФ. Там отметили, что Россия приветствует настрой США на продление договора.