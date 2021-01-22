Роскомнадзор грозит штрафом «Медиазоне» за уже удаленную статью о ситуации с коронавирусом в российских тюрьмах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Сергей Смирнов.

«Сегодня Роскомнадзор прислал на почту уведомление о том, что в отношении меня как главного редактора возбуждено административное производство по статье о «фейк-ньюс» и нам необходимо выслать полную версию публикации про коронавирус в российских тюрьмах, которую 8 декабря 2020 года Роскомнадзор потребовал удалить с сайта в течение суток», — рассказал он.

По словам С.Смирнова, статья представляла собой исследование на основании открытых источников. «Тогда мы ее удалили безвозвратно», — добавил он.

С.Смирнов не очень понимает, каким образом он сможет предоставить эту статью Роскомнадзору. Он отметил, что теперь ему грозит штраф в 200 тысяч рублей.