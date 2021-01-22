Администрация Псковской области заявила о недопустимости возможных несогласованных акций протеста, а полиция региона ходила по домам активистов и вручала им предостережения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг.

«Накануне администрация Псковской области официально выступила с заявлением о недопустимости проведения несогласованных протестных акций. Оно опубликовано на официальном портале региона. Там подробно расписано, какие наказания ждут тех людей, которые организуют акции или участвуют в них», — рассказал он.

По мнению Л.Шлосберга, «это публичное и абсолютно бесстыдное запугивание людей».

Он также отметил, что ко всем политически заметным людям, кто так или иначе соприкасался со штабом политика Алексея Навального или был замечен в протестной активности, на дом вчера приходили полицейские и вручали предостережения о недопустимости незаконных действий.

Л.Шлосберг подчеркнул, что с такими предостережениями приходили даже к журналистам, в том числе к Светлане Прокопьевой и Людмиле Савицкой, «хотя они не только имеют право, но и обязаны освещать все происходящие события, и никаких ограничений здесь быть не может».