Alphabet, владелец Google, отказалась от проекта раздачи интернета с воздушных шаров для труднодоступных районов

Американская компания Alphabet, владелец компании Google, отказалась от проекта раздачи интернета с воздушных шаров для труднодоступных районов. Об этом сообщил руководитель проекта в своем блоге. По его словам, не удалось найти модель, которая была бы безубыточной.
2021-01-22T15:36:36+03:00
2021-01-22T15:36:36+03:00
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15:36, 22 января 2021
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