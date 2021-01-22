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15:34, 22 января 2021

Адвокат: У Алексея Навального возникли проблемы со зрением

У Алексея Навального возникли проблемы со зрением. Об этом немецкому изданию Deutsche Welle сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова, которая виделась с ним накануне. По ее словам, защита будет добиваться, чтобы Навального осмотрел окулист.



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