Адвокат: У Алексея Навального возникли проблемы со зрением

У Алексея Навального возникли проблемы со зрением. Об этом немецкому изданию Deutsche Welle сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова, которая виделась с ним накануне. По ее словам, защита будет добиваться, чтобы Навального осмотрел окулист.
2021-01-22T15:34:21+03:00
2021-01-22T15:49:18+03:00
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15:34, 22 января 2021
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