Главы МИД Евросоюза обсудят возможные действия из-за ситуации с Навальным 25 января

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии. Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал ужесточение санкций в отношении России в целом, а также российских пропагандистов, олигархов и членов их семей, и всех лиц и организаций, причастных к аресту Алексея Навального.