Глава Евросовета Шарль Мишель в разговоре с Владимиром Путиным призвал освободить Алексея Навального

Шарль Мишель заявил Владимиру Путину, что Евросоюз един в своем призыве к России как можно быстрее освободить Алексея Навального и без дальнейших проволочек начать прозрачное расследование покушения на него. Об этом после телефонного разговора сообщили в Совете ЕС, передает ТАСС. На сайте Кремля все эти призывы не упоминаются – лишь одним предложением говорится, что по просьбе Шарля Мишеля затрагивалась ситуация вокруг А. Навального. Политик находится сейчас в СИЗО с неофициальным названием «Кремлевский централ» — это спецсблок внутри изолятора «Матросская тишина». Его задержали сразу после того, как Навальный вернулся из Германии, где лечился после отравления в России. После ареста было опубликовано его расследование о дворце под Геленджиком стоимостью в 100 миллиардов рублей, который Навальный приписывает Владимиру Путину. Всего за несколько дней это видео на портале Youtube посмотрели более 50 миллионов человек.

Завтра сторонники Алексея Навального намерены провести в ряде городов несогласованные акции в его поддержку.

И как только что сообщила внешнеполитическая служба Евросоюза, главы МИД ЕС в понедельник обсудят целесообразность новых санкций против России за произошедшее с Навальным.