Венгрия получит два миллиона доз российской вакцины «Спутник»

Речь идет о двух составных частях вакцины, поэтому они предназначены, чтобы привить миллион граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, первые партии российской вакцины от коронавируса поступят в Венгрию в течение 30 дней.



Между тем, Еврокомиссия заявила, что члены ЕС могут напрямую закупать вакцины у производителей, с которыми у Евросоюза нет контракта.