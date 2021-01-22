Глава Евросовета Шарль Мишель от имени ЕС призвал немедленно освободить политика Алексея Навального, арестованного в России. Это было сделано в ходе разговора европейского чиновника с Владимиром Путиным. Шарль Мишель написал в Твиттере, что также призвал российскую сторону начать расследование отравления Навального в России. В Кремле подтвердили, что в ходе разговора Путина и Мишеля тема Навального затрагивалась.