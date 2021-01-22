Роскомнадзор отмечает, что социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в массовых акциях

Об этом говорится в заявлении ведомства. По его данным, к сегодняшнему утру соцсеть TikTok удалила 38% подобной информации от общего объема выявленной. Соцсеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube – по 50%. Отстает Инстаграм, который, по сведениям Роскомнадзора, удалил всего лишь 17% противоправного контента.