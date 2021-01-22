Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено более 21,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Из них на Москву приходятся чуть более трех тысяч, а на Санкт-Петербург – более 3,100. При этом, в целом в стране, жертвами коронавируса за день стали 580 человек.
2021-01-22T14:10:54+03:00
2021-01-22T14:10:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:10, 22 января 2021
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